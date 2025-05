Palmeiras vence o Bragantino fora de casa e dispara na liderança

Pela 9ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras foi a Bragança Paulista encarar o time da casa. O Verdão venceu por 2 a 1. Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança do campeonato e abriu quatro pontos de vantagem do segundo colocado, o Flamengo. Veja os gols!



