Palmeiras x São Paulo - Flaco López
Veja o gol de Flaco López na partida entre Palmeiras x São Paulo
Últimas
Ele tem três irmãos e teve que morar de favor: Fernando, joia do Cruzeiro, é o melhor da Copinha
Atacante teve infância de muita batalha e surge como esperança de mais um craque formado na base celeste
Só Neymar salva o Santos? Torcida fica na bronca com empate contra o Red Bull Bragantino
Equipe de Vojvoda não faz bom início de Paulistão e já sente falta do craque, que se recupera de cirurgia
Flaco López brilha em vitória do Palmeiras sobre o São Paulo: os bastidores do Choque-Rei
Atacante argentino se destaca com gols e assistência no clássico paulista, válido pela quinta rodada do estadual
Yuri Alberto ataca de repórter e entrevista pequena fã que 'invadiu' aquecimento do Corinthians
“Esses momentos reforçam os laços entre atletas e seus jovens fãs apaixonados por futebol", disse o jogador
O que aconteceu aqui? Yuri Alberto perde as calças ao comemorar gol da vitória do Corinthians
O árbitro presente não aplicou cartão amarelo pela retirada do calção
Yuri Alberto fala sobre gol salvador em vitória fora de casa do Corinthians no Paulistão
Triunfo alavanca confiança da equipe para os próximos desafios, incluindo a estreia no Campeonato Brasileiro e a Supercopa
