Pés feios são quase unanimidade entre os jogadores

Os pés são as ferramentas de trabalho dos jogadores de futebol. E como todo bom equipamento, eles também precisam de cuidados. Atletas mundialmente famosos como o português Cristiano Ronaldo, se preocupam com o bem-estar e a beleza de seus pés, chegando a aparecer com esmaltes nas unhas em algumas fotos. O Esporte Clube Santo André abriu as portas e disponibilizou alguns “modelos de pés” para o Esporte Record, que também proporcionou um dia de cuidados e embelezamento para o ex-jogador Amaral.



