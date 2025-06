Polêmica! Pai de Neymar afirma que teve de acelerar retorno do jogador aos campos

A passagem de Neymar tem sido boa ou melancólica? O assunto que domina as rodas de conversa esportivas ganhou um novo capítulo após uma polêmica entrevista do pai (e empresário) de Neymar. “O projeto era de ficar cinco meses até ele se recuperar. A gente teve que antecipar a entrada dentro de campo e isso fez com que atrasasse o processo de recuperação dele”, disse.



