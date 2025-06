Polêmica! Zico rebate fala de Raphinha sobre férias dos jogadores durante o Mundial de Clubes

Raphinha criticou a Copa do Mundo de Clubes e expressou descontentamento pelos jogadores europeus, que tiveram de abrir mão das férias para participarem da competição sem que fossem consultados. A opinião do atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona gerou reações entre comentaristas esportivos, que discutiram o impacto financeiro e físico dos torneios no calendário dos atletas. Zico e outros especialistas opinaram sobre a importância e as implicações do campeonato organizado pela Fifa.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!