Portuguesa x Corinthians - Zé Vitor
Veja o gol de Vitinho na partida entre Portuguesa x Corinthians
Red Bull Bragantino x São Paulo - Lucas Moura
Veja o gol de Lucas Moura na partida entre Red Bull Bragantino x São Paulo
Portuguesa x Corinthians - Vitinho
Noriega manda forte recado a zagueiro do Red Bull Bragantino por machismo contra árbitra
Comentarista da RECORD tocou sua 'corneta' para os casos mais polêmicos e revoltantes da rodada do futebol
Os bastidores da goleada do Palmeiras sobre o Capivariano no Paulistão
Equipe de Abel Ferreira se impôs contra adversário do interior e avançou às semifinais com vitória por 4 a 0, em estreia de Arias
Dorival Jr. analisa desempenho do Corinthians após jogo decisivo pelas quartas de final do Paulistão
Técnico destaca superação da equipe e importância do goleiro Hugo Souza em vitória contra a Portuguesa nos pênaltis
Com Neymar, Santos é derrotado pelo Novorizontino e cai no Paulistão; veja resultados
Times classificados às semifinais já estão definidos na reta final da competição estadual mais disputada do Brasil
Dinei e bancada do Esporte Record analisam classificação do Corinthians no Paulistão
Pressão alvinegra no final garante empate em 1 a 1 no confronto contra a Lusa; e nos pênaltis, Timão leva a melhor por 8 x 7
Craque do jogo, Hugo Souza brilha em classificação dramática do Corinthians no Paulistão
Goleiro alvinegro pegou pênalti no tempo regulamentar e também na disputa que definiu quem avançava á próxima fase
Corinthians avança no Paulistão com vitória dramática nos pênaltis sobre a Portuguesa
Gustavo Henrique e Memphis Depay falam à equipe da RECORD sobre eliminatória decidida com gol no fim e penalidades máximas
Primavera x Noroeste - Marlyson
Veja o gol de Marlyson na partida entre Primavera x Noroeste
Ponte Preta X São Paulo - Bryan
Veja o gol de Bryan na partida entre Ponte Preta x São Paulo
Santos X Velo Clube - Gabriel Menino
Veja o gol de Gabriel Menino na partida entre Santos x Velo Clube
Exclusivo: Yuri Alberto precisa ser carregado para deixar estádio Primeiro de Maio
Atacante sentiu uma lesão no posterior da coxa esquerda na reta final de jogo contra o São Bernardo
Dorival Júnior lamenta lesão de Yuri Alberto e cobra diretoria por reforços
“Mais uma vez estamos perdendo o Yuri em um momento importante”, desabafou o treinador