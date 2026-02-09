Portuguesa x Ponte Preta - Gabriel Pires
Veja o gol de Gabriel Pires na partida entre Portuguesa x Ponte Preta
Últimas
Guarani x Botafogo-SP - Kelvin
Veja o gol de Kelvin na partida entre Guarani x Botafogo-SP
Guarani x Botafogo-SP - Hygor
Veja o gol de Hygor na partida entre Guarani x Botafogo-SP
'Ele nunca perde, é o juiz', brinca Luxemburgo sobre trabalho de Abel Ferreira
Consagrado treinador foi o convidado especial do Esporte Record e falou sobre expulsão do português na vitória do Palmeiras no Derby
Matheuzinho responde à provocação de Flaco López em gol do Palmeiras no Derby
Atacante argentino chutou bandeira de escanteio com escudo do Corinthians e causou confusão no gramado da Neo Química Arena
Flaco López rebate polêmica sobre chute em bandeira do Corinthians: 'não foi provocação'
Atacante argentino marcou gol da vitória do Palmeiras no Derby e protagonizou cena que revoltou jogadores alvinegros na Neo Química Arena
Raniele analisa derrota do Corinthians em jogo contra o Palmeiras: 'futebol não premia'
Meio=-campista alvinegro destacou controle de jogo e discutiu polêmica sobre pênalti no Derby
Vanderlei Luxemburgo fala sobre polêmicas na arbitragem no Derby: 'interferência'
Partida na Neo Química Arena entre Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão teve expulsão de Abel Ferreira e discussão sobre pênalti
Carlos Miguel comenta relação com o Corinthians: 'nenhum adversário vai gostar de mim'
Goleiro foi um dos principais destaques da vitória do Palmeiras sobre seu ex-clube, do qual teve saída polêmica
São Paulo x Santos - Luciano
Veja o gol de Luciano na partida entre São Paulo x Santos
Guarani x Ponte Preta - Hebert
Veja o gol de Hebert na partida entre Guarani x Ponte Preta
Noroeste x Velo Clube - Carlão
Veja o gol de Carlão na partida entre Noroeste x Velo Clube
Toninho da ‘ResenhIA’ opina sobre quem deve ser o camisa 9 do Brasil na Copa
Comentarista gerado por inteligência artificial 'passa frio' em Nova York e coloca nomes como Pedro e Endrick na disputa
Árbitro de São Paulo x Santos xingou jogadores? Entenda polêmica do fim de semana
Caso foi 'denunciado' por atletas de ambas as equipes ao final do primeiro tempo do clássico pela sexta rodada do Paulistão
Reacts da galera: a emoção do Morumbis na vitória do São Paulo sobre o Santos
Esporte Record acompanha reação de tricolores e alvinegros no movimentado clássico pelo Paulistão