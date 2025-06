PSG campeão! Franceses impõem a maior goleada em finais de Champions League

A vitória inédita do Paris Saint-German na Champions League, com uma goleada de 5 a 0 contra a Inter de Milão, teve um significado emocional especial para o técnico Luis Enrique. Depois do jogo, os torcedores do PSG homenagearam Xana, filha do treinador, que faleceu aos 9 anos após lutar contra um câncer.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!