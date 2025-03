Quem será o próximo técnico da Seleção Brasileira?

Carlo Ancelotti? Jorge Jesus? Filipe Luís? Um técnico estrangeiro ou brasileiro? As dúvidas são muitas após a demissão de Dorival Jr. da Seleção Brasileira. Enquanto a CBF busca um novo comandante a pouco mais de um ano para a próxima Copa do Mundo, a bancada do Esporte Record discute o tema e exibe as respectivas opiniões dos técnicos Filipe Luís (Flamengo) e Roger Machado (Internacional) acerca do assunto.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!