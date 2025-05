Raniele fala sobre Dorival Jr. e triunfo do Corinthians sobre o Inter com hat-trick de Yuri Alberto

O Corinthians saiu na frente do Internacional no placar, tomou a virada e precisou buscar o resultado. A partida na Neo Química Arena terminou 4 x 2 para os donos da casa, mas não sem muitas reclamações por parte dos gaúchos. Raniele, um dos convidados deste domingo, falou sobre a chegada do técnico Dorival Júnior. “Ele chegou fazendo um trabalho legal, tem nos passado boas ideias. E é um cara que dispensa comentários. A carreira dele fala por si só e acho que podemos evoluir mais ainda com ele”.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!