Raniele fala sobre Memphis Depay e a chegada de Dorival Júnior ao Corinthians

Raniele é um dos convidados do Esporte Record deste domingo (4) e deu seu parecer sobre Memphis Depay, que comemorou a vitória do Corinthians sobre o Internacional chutando a bandeirinha. “Pra gente que vive aqui no futebol brasileiro, quando chega alguém da Europa, a gente sempre aprende bastante. O trato com a bola, os gestos técnicos são bem diferentes. Para mim ele é um cara fora da curva”. E como tem sido a comunicação entre o técnico e o atacante holandês? “O Dorival pede um pouco de ajuda ao Lucas, que fala bem inglês”, entregou o volante.



