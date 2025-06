Raphael Veiga se prepara com o Palmeiras para o Mundial de Clubes e apresenta seu projeto social

Raphael Veiga, meio-campista do Palmeiras, conversou com Jean Brandão sobre sua preparação para o Campeonato Mundial de Clubes. Ele destacou suas conquistas ao longo dos oito anos no clube e mencionou a importância da família em sua vida. Além disso, falou sobre seu instituto na zona leste de São Paulo que atende 94 crianças com atividades esportivas e culturais. O atleta também expressou motivação para conquistar mais um título na competição nos Estados Unidos.



