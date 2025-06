Rolê na rede: Guardiola e elenco do Manchester City aproveitam descanso na praia

O Esporte Record destacou as férias e os momentos de descanso dos jogadores de futebol através de suas redes sociais. Pep Guardiola liderou o Manchester City em um jogo de altinha na praia, enquanto esperam seu confronto com o Al Hilal no Mundial de Clubes. Lionel Messi comemorou seu aniversário de 38 anos com um bolo temático dos Smurfs, compartilhado em uma publicação divertida de sua esposa Antonella. Talles Magno aproveitou as férias jogando futebol com amigos em São Paulo. Além disso, jogadores do Bayern de Munique participaram de um ensaio fotográfico com temática universitária, revelando um lado mais casual dos atletas.



