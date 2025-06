Rolê na rede: Lamine Yamal passa férias em São Paulo e aparece comendo sorvete no Beco do Batman

O jovem jogador Lamine Yamal visitou o Beco do Batman, em São Paulo, e jogou futevôlei com Neymar no Rio de Janeiro. O craque do Barcelona veio passar férias no Brasil. Enquanto isso, os brasileiros estão aproveitando a pausa por conta do Mundial de Clubes fora do país. Yuri Alberto está nos Estados Unidos, goleiro Cássio em Paris, Hulk em lua de mel em Dubai e o trio Coutinho, Vegetti e Piton estão juntos na Itália. As postagens dessas estrelas nas redes sociais são um reflexo de seus momentos de lazer e interação durante o período de descanso.



