Romário comenta o atual momento da Seleção Brasileira e pede por Neymar

O ex-jogador Romário bateu um papo com o Domingo Espetacular, falou sobre o atual momento da Seleção Brasileira e pediu para que o time jogue para Neymar. Além disso, a bancada do Esporte Record comparou o Baixinho com outros jogadores e elegeu quem foi melhor na carreira.



