Romário relembra gol com assistência de Guardiola e faz top 3 dos mais bonitos

Você sabia que Romário já marcou um gol com assistência de ninguém menos que Pep Guardiola? O técnico do Manchester City jogou com o baixinho no Barcelona na década de 1990 e participou diretamente de um dos gols mais bonitos da carreira do herói do tetra. Em entrevista ao Esporte Record, o ex-atacante relembrou esse lance e elencou quais são seus golaços favoritos.



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