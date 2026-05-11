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Romário relembra gol com assistência de Guardiola e faz top 3 dos mais bonitos

Entre golaços na Europa, seleção brasileira e futebol nacional, baixinho ranqueia os que mais gosta em sua carreira a Cléber Machado no Esporte Record

Esporte Record|Do R7

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Você sabia que Romário já marcou um gol com assistência de ninguém menos que Pep Guardiola? O técnico do Manchester City jogou com o baixinho no Barcelona na década de 1990 e participou diretamente de um dos gols mais bonitos da carreira do herói do tetra. Em entrevista ao Esporte Record, o ex-atacante relembrou esse lance e elencou quais são seus golaços favoritos.

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