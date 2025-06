Saiba mais sobre a influência e as conexões de Neymar dentro e fora dos campos

Com mais de 220 milhões de seguidores, Neymar é uma figura de grande influência dentro e fora dos campos. Recentemente, emocionou o jovem Kauan Araújo, que pediu chuteiras iguais às do craque e recebeu presentes do próprio Neymar. Em outra ocasião, demonstrou solidariedade ao ajudar Pedro Lopes após um incêndio. E para quem não lembra, em 2012 o atacante santista surpreendeu ao se disfarçar de taxista em uma ação do clube. Anos depois, reencontrou a passageira Júlia, agora jogadora do sub-20 do Sereias da Vila. Durante a visita, Júlia replicou um gol olímpico, mostrando a continuidade da inspiração que Neymar representa.



