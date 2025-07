Sálvio Spínola comenta se houve pênalti a favor do Bragantino na partida contra o Corinthians

O Corinthians foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2 x 1 no Brasileirão. Eduardo Sasha marcou o primeiro gol do jogo ainda no primeiro tempo. O confronto foi marcado por polêmicas sobre um pênalti envolvendo Cacá e Vinicinho. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo confirmou a penalidade. O ex-árbitro e comentarista Sálvio Spínola deu seu parecer sobre a decisão tomada pelo juiz.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!