Sálvio Spínola ‘distribui cartões amarelos e vermelhos’ no Esporte Record

O apresentador Cléber Machado perguntou a Sálvio Spínola quem mereceu punição nesta rodada do Brasileirão. ‘Você nos seus tempos de árbitro FIFA, você daria para quem o cartão amarelo e vermelho?’ Veja quem não escapou da ‘chamada’ do nosso comentarista de arbitragem!



