Santos perde em casa para o Bragantino e cai para a penúltima colocação; torcida protesta

Teve “lei do ex” em dose dupla na Vila Belmiro neste domingo (27). O Santos perdeu em casa para o Bragantino por 2 x 1 - a quarta derrota em seis rodadas - e está na penúltima colocação. Neymar assistiu ao jogo ao lado de alguns companheiros e viu o Peixe, comandado interinamente por César Sampaio, tomar gols dos atacantes Eduardo Sasha e Laquintana. A bancada do Esporte Record discute alguns nomes que poderiam fazer um bom trabalho na equipe santista.



