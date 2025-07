São Paulo se prepara para retorno ao Campeonato Brasileiro com Hernán Crespo no comando

O São Paulo já está sob a direção do técnico Hernán Crespo. A equipe principal realizou um jogo-treino contra o time sub-20 no CT da Barra Funda. Crespo apresentou uma lista de prioridades de contratações à diretoria, incluindo um lateral, um zagueiro e um atacante. O clube ainda não anunciou reforços nesta janela de transferências. O próximo jogo do São Paulo será contra o Flamengo neste sábado (12).



