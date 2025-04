Sob vaias, São Paulo empata com o Cruzeiro e segue sem vencer no Brasileirão

Ainda sem vencer pelo Brasileirão, o São Paulo empatou em 1 x 1 com o Cruzeiro no Morumbis. O Tricolor abriu o placar com belo gol de Ferreira, em lançamento de Cédric, e o Cruzeiro empatou pouco tempo depois com Kaio Jorge, por baixo das pernas de Rafael. A bancada do Esporte Record avaliou o desempenho dos técnicos Zubeldía e Leonardo Jardim à frente de suas equipes.



