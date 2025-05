Tem estrela! Gabigol reencontra o Flamengo e decreta a vitória do Cruzeiro com gol de pênalti

Gabriel Barbosa marcou o gol da vitória do Cruzeiro por 2 x 1 sobre o Flamengo, seu ex-clube. O atacante mencionou que a torcida pediu sua entrada em campo, destacou seu amor pelo Flamengo e disse quem foi o responsável por sua saída do clube carioca. “Não comemorei [o gol] em respeito ao time que mais joguei, que me deu tudo. Vejo todos os jogos, quando é campeão eu comemoro, falo com muitos jogadores e com a comissão técnica. O que aconteceu comigo foi com o presidente [Rodolfo Landim] e não com o resto das pessoas ou o clube em si. Mas tenho recebido muito carinho no Cruzeiro, das pessoas nas ruas. Hoje o meu coração está azul”, finalizou.



