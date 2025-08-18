Torcedores do Corinthians falam de onde vem paixão inabalável pelo time

Na Neoquímica Arena, torcedores do Corinthians explicam de onde vem o amor ao time, como é o caso de Marcela Diavan Scheifer, que esteve no estádio para comemorar seus 11 anos de idade. Seu amor pelo Timão se destacou quando entrou em campo com os jogadores e sua experiência viralizou nas redes sociais. A eleição para o próximo presidente do clube também está em pauta, enquanto o time enfrenta desafios no campeonato, devido a lesões de jogadores-chave e questões financeiras que preocupam os fãs.



