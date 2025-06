UFC no futebol? Bandeirinha agride jogador sub-17 e partida da série D tem pancadaria generalizada

Uma partida de futebol sub-17 entre São Paulo e Banespa terminou em confusão quando o árbitro anulou um gol que empataria o jogo para o São Paulo. A situação piorou quando um bandeirinha agrediu um dos jogadores, menor de idade, levando a uma briga generalizada. O pai de um dos atletas, que é policial, chamou a polícia, e todos os envolvidos foram levados à delegacia. Já na série D, a partida entre Portuguesa e Volta Redonda descambou em pancadaria generalizada aos 19 minutos do 2º tempo. A bancada do Esporte Record comentou as tristes cenas ocorridas nos dois jogos.



