‘VER’ analisa comprimido tomado por Renê, lateral do Fluminense

Na última quarta-feira (16), o Fluminense venceu o Corinthians em Itaquera. Renê acertou um raro chute de longa distância e abriu o placar para os cariocas. Mas, curiosamente, o lateral esquerdo tomou um comprimido minutos antes de fazer o golaço. No intervalo, o tricolor disse ter pedido um remédio para enjoo. Mas o ‘VER’ (Vídeo Esporte Record) entrou em ação para descobrir se o remédio foi a ‘arma secreta’ do Fluminense ou não. Confira!



