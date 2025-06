‘VER’: Árbitro do Brasileirão sofre marcação cerrada, é derrubado e leva bolada durante partida

Arbitrar o jogo entre Fortaleza e Santos pela última rodada do Brasileirão não foi tarefa simples para Paulo César Zanovelli! Isso porque o árbitro passou por poucas e boas durante a partida: além de ser derrubado, ele levou uma bolada no rosto. Neste domingo (15), o ‘VER’, Vídeo Esporte Record, analisa, mais uma vez, as principais danças da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Acompanhe!



