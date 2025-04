‘VER’ revisa visual e estilo do mundo da bola

A vaidade e os cuidados com a beleza no mundo da bola são o tema do ‘VER’ desta semana. Tem desde o novo corte de cabelo de David Luiz, o estilo fashion do técnico Segundo Castillo, comandante do Barcelona de Guayaquil que eliminou o Corinthians da Copa Sul-americana. Sobrou até para o Cristian, convidado da bancada do Esporte Record desta semana e ex-jogador do Corinthians. Confira!



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!