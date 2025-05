Vitor Roque desencanta, faz o 1º gol e leva o Palmeiras à liderança; veja os gols da 7ª rodada

O Esporte Record deste domingo (4) mostrou lances e gols da 7ª rodada do Brasileirão 2025. Veja as vitórias de Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Ceará, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, bem como o empate entre São Paulo x Fortaleza. Já Vasco, Sport, Internacional, Vitória, Botafogo, Santos e Flamengo tropeçaram na rodada. Bragantino x Mirassol e Juventude x Atlético-MG encerram a rodada nesta segunda-feira (5). Confira o resumo dos jogos que aconteceram neste fim de semana. .



