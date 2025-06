Volta por cima! Pedro Severino recebe alta do hospital três meses após grave acidente

Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, sofreu um acidente de carro na rodovia Anhanguera, em São Paulo, no dia 4 de março. O atleta de 19 anos teve traumatismo craniano severo. Um protocolo de morte encefálica chegou a ser aberto no Hospital de Americana, mas depois de uma crise de tosse, o que indicava que o cérebro estava funcionando, ele foi transferido para Ribeirão Preto. Lá, passou por mais quatro cirurgias. Depois de 96 dias de internação, Pedro recebeu alta e o Esporte Record mostra como tem sido essa recuperação. Assista!



