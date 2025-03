Yuri Alberto comenta clima no vestiário e projeta final

Após ser eleito craque do jogo, Yuri Alberto falou sobre o clima no vestiário após a derrota em Guayaquil. "Não rolou nada disso", afirmou, referindo-se a rumores de brigas. O jogador destacou a importância dos desentendimentos como parte do esporte e a união da equipe. Emiliano Dias também reforçou que as discussões são normais e que estão focados em conquistar um título após seis anos.

