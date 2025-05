Zé Maria rasga elogios para Carlo Ancelotti: ‘Para mim, é o melhor treinador do mundo’

O ex-jogador Zé Maria foi treinado por Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. Ele rasgou elogios ao italiano: “Para mim, é o melhor treinador do mundo”. Zé ainda destacou algumas das principais qualidades de Ancelotti, como a liberdade que oferece aos jogadores e a maneira com que trata seus comandados.



