Zinho sobre o Mundial de Clubes: ‘Após duas rodadas passei a acreditar que podemos conquistar’

A bancada do Esporte Record comentou sobre o desempenho dos times brasileiros neste Mundial de Clubes. “Antes eu não estava com tanta confiança. Mas até o momento, o que estou vendo de futebol apresentado pelos brasileiros e europeus, vejo uma possibilidade. Ainda mais no mata-mata, que é um jogo só”, aposta Zinho, convidado desta semana. “O Real Madrid venceu jogando com um a menos, o Bayern e o City tem jogado demais. Mas nosso futebol parece que ganhou em autoestima. Deu uma virada no astral e mostrou que é possível tentar jogar de igual para igual”, completou Maurício Noriega.



