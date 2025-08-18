Aluno agredido com barra de ferro em academia na Grande Belém (PA)

Um estudante de 20 anos foi atacado com uma barra de ferro dentro de uma academia na região metropolitana de Belém (PA). O agressor surpreendeu a vítima pelas costas, mas foi desarmado por outro frequentador antes de fugir. O ataque ocorreu após um desentendimento anterior, quando a vítima pediu que o agressor parasse de assediar uma amiga.
A vítima sofreu ferimentos que exigiram quatro pontos na cabeça. Após o incidente, a academia expulsou o agressor e condenou a ação. A Polícia Civil está conduzindo investigações, incluindo perícias e depoimentos de testemunhas.
