Apreensão de remédio para emagrecer ainda não vendido no Brasil bate recorde Mais de 3.000 canetas apreendidas nos primeiros meses do ano Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 13h13 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h13 )

Remédio usado para emagrecer e que ainda não é vendido no Brasil tem recorde de apreensões

O número de apreensões de canetas de um medicamento moderno usado para emagrecimento e tratamento de diabetes aumentou significativamente no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Este medicamento ainda não é comercializado no Brasil oficialmente; sua venda está prevista para começar em junho. No entanto, ele pode ser importado legalmente com receita médica, desde que sejam seguidas as normas da Anvisa e da alfândega.

Em uma operação recente, agentes encontraram mais de 100 canetas escondidas em um fundo falso de mala. A Receita Federal relatou que quase 3 mil unidades foram apreendidas nos primeiros dois meses do ano apenas no aeroporto de Guarulhos. Uma mulher residente no Uruguai afirmou vender rapidamente esses produtos no Brasil devido à alta demanda.

O transporte inadequado do medicamento representa riscos significativos, pois ele precisa ser mantido sob refrigeração. Além disso, o uso sem supervisão médica pode causar efeitos colaterais graves como náuseas e desidratação, levando a casos de internação hospitalar.

Remédio usado para emagrecer e que ainda não é vendido no Brasil tem recorde de apreensões

