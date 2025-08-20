Assassinatos em série são investigados em Ilhéus Polícia busca conexão entre mortes na região Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 12h11 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma quarta vítima foi encontrada morta em Ilhéus, levantando suspeitas de um assassino em série.

João Pedro Matos, de 21 anos, foi morto a tiros, um dia após a descoberta dos corpos de três mulheres na região.

As vítimas femininas foram identificadas e mortas a facadas, com conexão a um caso de tentativa de ataque na área.

A polícia intensificou a segurança local e busca colaboração da comunidade para resolver os crimes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma quarta vítima foi encontrada morta em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia, levantando suspeitas de um assassino em série na área. João Pedro Matos, de 21 anos, foi morto a tiros enquanto passeava com familiares. Este crime ocorreu um dia após a descoberta dos corpos de três mulheres em uma área de mata próxima à mesma praia.

As vítimas femininas foram identificadas como Maria Helena, Mariana Bastos e Alexandra Vieira. Elas foram mortas a facadas e vistas pela última vez caminhando pela orla com um cachorro que foi posteriormente encontrado amarrado perto dos corpos.

Adicionalmente, uma jovem relatou uma tentativa de ataque na região. Ela descreveu ter sido abordada por um homem mascarado enquanto estava sozinha na praia. Após ameaçá-lo com um pedaço de madeira, conseguiu fugir e buscar ajuda.

A polícia intensificou a segurança local e está conduzindo perícias detalhadas para encontrar pistas que levem ao suspeito. A colaboração da comunidade é considerada essencial para o avanço das investigações.

‌



O que aconteceu em Ilhéus recentemente?

Uma quarta vítima foi encontrada morta em uma praia de Ilhéus, levantando suspeitas de um assassino em série na área.

Quem são as vítimas do assassinato em série?

As vítimas femininas foram identificadas como Maria Helena, Mariana Bastos e Alexandra Vieira, que foram mortas a facadas.

‌



O que foi relatado por uma jovem na região?

Uma jovem relatou uma tentativa de ataque, onde foi abordada por um homem mascarado enquanto estava sozinha na praia, mas conseguiu fugir após ameaçá-lo com um pedaço de madeira.

Como a polícia está respondendo a esses incidentes?

A polícia intensificou a segurança local e está realizando perícias detalhadas para encontrar pistas que levem ao suspeito, além de contar com a colaboração da comunidade.

Veja também

‌



Técnica cirúrgica devolve a visão a pacientes com cegueira, utilizando o próprio dente

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Boa Notícia: Cirurgia inovadora restaura visão usando dente do paciente Golpista Magno Joseph Couto é alvo de denúncias por furtos e golpes do amor Veja o momento em que repórter da RECORD foi roubada; polícia já identificou suspeito Vídeo: porteiro salva bebê engasgada com manobra de primeiros socorros Porco é resgatado em Maceió após perambular pelas ruas Criança de 4 anos é agredida por professora no Rio Grande do Sul Quarta pessoa é encontrada morta em praia de Ilhéus (BA) ‘A gente está aqui sem nem entender o porquê’, diz Hytalo Santos durante audiência de custódia Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente de carro em São Paulo Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente Acidentes de trânsito relacionados a mal súbito levantam questões sobre saúde de motoristas Motociclista foge de abordagem da PM em São Paulo e debocha em vídeo Trump elogia estilo mais formal de Zelensky em encontro na Casa Branca Jovem é torturada e morta após se recusar a sair com ex-namorado traficante Menino de 5 anos tem morte cerebral confirmada após ser baleado em Nova Iguaçu Boa Notícia: Vacina experimental pode impedir retorno do câncer de intestino e pâncreas Veranico eleva temperaturas no Brasil e coloca saúde em risco Mistérios da Mente Humana Resolver problemas pode ser viciante Cachorro sente frio veja cuidados com pets no inverno Morre aos 87 anos o ator britânico Terence Stamp

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!