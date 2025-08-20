Assassinatos em série são investigados em Ilhéus
Polícia busca conexão entre mortes na região
Uma quarta vítima foi encontrada morta em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia, levantando suspeitas de um assassino em série na área. João Pedro Matos, de 21 anos, foi morto a tiros enquanto passeava com familiares. Este crime ocorreu um dia após a descoberta dos corpos de três mulheres em uma área de mata próxima à mesma praia.
As vítimas femininas foram identificadas como Maria Helena, Mariana Bastos e Alexandra Vieira. Elas foram mortas a facadas e vistas pela última vez caminhando pela orla com um cachorro que foi posteriormente encontrado amarrado perto dos corpos.
Adicionalmente, uma jovem relatou uma tentativa de ataque na região. Ela descreveu ter sido abordada por um homem mascarado enquanto estava sozinha na praia. Após ameaçá-lo com um pedaço de madeira, conseguiu fugir e buscar ajuda.
A polícia intensificou a segurança local e está conduzindo perícias detalhadas para encontrar pistas que levem ao suspeito. A colaboração da comunidade é considerada essencial para o avanço das investigações.
