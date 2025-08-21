Assassino confesso foge após justiça negar prisão preventiva Família de Sarah Picolotto dos Santos busca justiça após fuga do acusado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h12 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, foi assassinada em Ubatuba durante uma viagem.

Alessandro Neves dos Santos, o suspeito que confessou o crime, fugiu após a justiça negar sua prisão preventiva.

O Ministério Público recorreu da decisão, destacando o histórico criminal do suspeito e sua dependência química.

A polícia investiga a possível ocorrência de estupro coletivo e busca localizar Alessandro.

Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba

Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, foi assassinada em Ubatuba durante uma viagem ao litoral paulista. O suspeito, Alessandro Neves dos Santos, confessou o crime mas permaneceu livre inicialmente após a justiça negar sua prisão preventiva. A decisão judicial considerou que ele colaborou com as investigações e não representava risco imediato.

O Ministério Público recorreu para reverter a decisão destacando o histórico criminal de Alessandro e seu vício em drogas e álcool. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o recurso e decretou a prisão do suspeito, porém ele já havia fugido.

Sarah morava em Jundiaí e viajou para Ubatuba dizendo aos pais que visitaria um amigo. Durante sua estadia, conheceu Alessandro em um baile funk onde consumiram álcool e drogas antes do crime ocorrer na casa dele. A polícia agora busca localizar Alessandro enquanto investiga se Sarah foi vítima de estupro coletivo. Os pais da jovem clamam por justiça.

Quem foi Sarah Picolotto dos Santos e o que aconteceu com ela?

Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, foi assassinada em Ubatuba durante uma viagem ao litoral paulista.

Qual foi a decisão da justiça em relação ao suspeito Alessandro Neves dos Santos?

A justiça inicialmente negou a prisão preventiva de Alessandro Neves dos Santos, considerando que ele colaborou com as investigações e não representava risco imediato.

Por que o Ministério Público recorreu da decisão judicial?

O Ministério Público recorreu da decisão destacando o histórico criminal de Alessandro e seu vício em drogas e álcool.

Qual é o status atual do suspeito e a situação da investigação?

O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão do suspeito, porém, ele já havia fugido. A polícia está em busca de Alessandro enquanto investiga se Sarah foi vítima de estupro coletivo.

Assista ao vídeo - Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba

Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça

