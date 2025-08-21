Assassino confesso foge após justiça negar prisão preventiva
Família de Sarah Picolotto dos Santos busca justiça após fuga do acusado
Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, foi assassinada em Ubatuba durante uma viagem ao litoral paulista. O suspeito, Alessandro Neves dos Santos, confessou o crime mas permaneceu livre inicialmente após a justiça negar sua prisão preventiva. A decisão judicial considerou que ele colaborou com as investigações e não representava risco imediato.
O Ministério Público recorreu para reverter a decisão destacando o histórico criminal de Alessandro e seu vício em drogas e álcool. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o recurso e decretou a prisão do suspeito, porém ele já havia fugido.
Sarah morava em Jundiaí e viajou para Ubatuba dizendo aos pais que visitaria um amigo. Durante sua estadia, conheceu Alessandro em um baile funk onde consumiram álcool e drogas antes do crime ocorrer na casa dele. A polícia agora busca localizar Alessandro enquanto investiga se Sarah foi vítima de estupro coletivo. Os pais da jovem clamam por justiça.
Quem foi Sarah Picolotto dos Santos e o que aconteceu com ela?
Qual foi a decisão da justiça em relação ao suspeito Alessandro Neves dos Santos?
Por que o Ministério Público recorreu da decisão judicial?
Qual é o status atual do suspeito e a situação da investigação?
Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça
