Aumenta a preocupação com ataques a idosos no Brasil Casos de violência contra idosos crescem em São Paulo e outras cidades Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Casos de violência contra idosos crescem em São Paulo e em outras cidades do Brasil.

Marília, uma médica de 68 anos, foi vítima de uma tentativa de roubo que deixou traumas físicos e emocionais.

Entre janeiro e junho, houve 113 registros de crimes contra idosos em São Paulo, com números possivelmente maiores.

Especialistas recomendam que idosos evitem portar objetos de valor e busquem estar acompanhados para maior segurança.

Idosos estão entre as principais vítimas de criminosos na capital paulista

Casos de assaltos a idosos têm gerado preocupação em São Paulo e em outras cidades do Brasil. Marília, uma médica de 68 anos, foi vítima de uma tentativa de roubo enquanto corria na cidade e ainda enfrenta traumas físicos e emocionais. Imagens de segurança capturaram o ataque violento por dois criminosos.

Outro incidente na capital paulista envolveu um homem de 80 anos que foi derrubado por um falso entregador, necessitando de cirurgia devido aos ferimentos. Dados apontam que entre janeiro e junho deste ano foram registrados 113 crimes contra idosos em delegacias especializadas em São Paulo, mas o número real pode ser maior.

A vulnerabilidade dos idosos é frequentemente explorada por criminosos devido às suas dificuldades de locomoção e defesa. Em Vitória, no Espírito Santo, uma mulher de 93 anos sofreu agressões durante um assalto, resultando em ferimentos graves. Especialistas recomendam que idosos evitem portar objetos de valor e procurem estar acompanhados para reduzir riscos. Após o trauma do assalto, Marília decidiu não usar mais aliança para evitar novos incidentes.

Perguntas e Respostas

Quais foram os casos recentes de violência contra idosos no Brasil?

‌



Recentemente, houve casos de violência contra idosos em diversas cidades do Brasil, incluindo São Paulo. Um exemplo é o incidente de Marília, uma médica de 68 anos, que foi alvo de uma tentativa de roubo enquanto corria. Outro caso envolveu um homem de 80 anos que foi derrubado por um falso entregador, resultando em cirurgia devido aos ferimentos.

Qual é a situação dos crimes contra idosos em São Paulo?

‌



Em São Paulo, entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 113 crimes contra idosos em delegacias especializadas. No entanto, o número real pode ser maior, indicando uma preocupação crescente com a segurança dessa população.

Que medidas especialistas recomendam para a proteção de idosos?

‌



Especialistas sugerem que os idosos evitem portar objetos de valor e que procurem estar acompanhados para reduzir os riscos de ataques. Essa orientação é importante para aumentar a segurança e prevenir incidentes.

Quais os impactos emocionais e físicos enfrentados por vítimas de assaltos?

As vítimas, como Marília, enfrentam traumas físicos e emocionais após os assaltos. Após sua tentativa de roubo, ela decidiu não usar mais alianças para evitar novos incidentes, demonstrando o impacto duradouro de tais experiências.

Assista ao vídeo - Idosos estão entre as principais vítimas de criminosos na capital paulista

Veja também

‌



O exame PCR HPV, uma inovação nacional, detecta a presença do vírus antes do surgimento da doença

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Boa Notícia: SUS implementa tecnologia para detecção do câncer de colo de útero Idosos estão entre as principais vítimas de criminosos na capital paulista Grávida que foi escoltada pela PM durante trabalho de parto conversa com Fala Brasil Preso por ameaçar Felca tinha acesso a sistemas policiais Suspeito em fuga invade contramão e causa acidente Navios de guerra dos EUA retomam rota para a Venezuela Policial militar beija Caetano Veloso em blitz e brinca: 'Que homem cheiroso' Tempestade de areia atinge cidades do Arizona, EUA Grávida mantida em cárcere privado pelo marido é libertada em São Paulo Dia do Soldado: Igreja Universal homenageia 100 mil agentes de segurança Conheça o veterinário que atende bichos diferentões Chuvas no Rio Grande do Sul deixam mais de 500 pessoas fora de casa Morte de criança em escola do Piauí expõe falhas de segurança e negligência Crimes por falsos entregadores alarmam São Paulo Criminosos tentam invadir condomínio em SP e arrombam portão Polícia escolta carro com mulher em trabalho de parto em meio a congestionamento Motociclista escapa de acidente em trilho de trem no Vietnã Idosa e filho com Síndrome de Down são impedidos de embarcar e passam 5 dias em aeroporto de SP Operação apreende 100 mil papelotes de cocaína na zona sul de São Paulo Suspeito morre após perseguição e troca de tiros com a polícia em Mogi das Cruzes (SP)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!