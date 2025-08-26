Aumenta a preocupação com ataques a idosos no Brasil
Casos de violência contra idosos crescem em São Paulo e outras cidades
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Casos de assaltos a idosos têm gerado preocupação em São Paulo e em outras cidades do Brasil. Marília, uma médica de 68 anos, foi vítima de uma tentativa de roubo enquanto corria na cidade e ainda enfrenta traumas físicos e emocionais. Imagens de segurança capturaram o ataque violento por dois criminosos.
Outro incidente na capital paulista envolveu um homem de 80 anos que foi derrubado por um falso entregador, necessitando de cirurgia devido aos ferimentos. Dados apontam que entre janeiro e junho deste ano foram registrados 113 crimes contra idosos em delegacias especializadas em São Paulo, mas o número real pode ser maior.
A vulnerabilidade dos idosos é frequentemente explorada por criminosos devido às suas dificuldades de locomoção e defesa. Em Vitória, no Espírito Santo, uma mulher de 93 anos sofreu agressões durante um assalto, resultando em ferimentos graves. Especialistas recomendam que idosos evitem portar objetos de valor e procurem estar acompanhados para reduzir riscos. Após o trauma do assalto, Marília decidiu não usar mais aliança para evitar novos incidentes.
Perguntas e Respostas
Quais foram os casos recentes de violência contra idosos no Brasil?
Recentemente, houve casos de violência contra idosos em diversas cidades do Brasil, incluindo São Paulo. Um exemplo é o incidente de Marília, uma médica de 68 anos, que foi alvo de uma tentativa de roubo enquanto corria. Outro caso envolveu um homem de 80 anos que foi derrubado por um falso entregador, resultando em cirurgia devido aos ferimentos.
Qual é a situação dos crimes contra idosos em São Paulo?
Em São Paulo, entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 113 crimes contra idosos em delegacias especializadas. No entanto, o número real pode ser maior, indicando uma preocupação crescente com a segurança dessa população.
Que medidas especialistas recomendam para a proteção de idosos?
Especialistas sugerem que os idosos evitem portar objetos de valor e que procurem estar acompanhados para reduzir os riscos de ataques. Essa orientação é importante para aumentar a segurança e prevenir incidentes.
Quais os impactos emocionais e físicos enfrentados por vítimas de assaltos?
As vítimas, como Marília, enfrentam traumas físicos e emocionais após os assaltos. Após sua tentativa de roubo, ela decidiu não usar mais alianças para evitar novos incidentes, demonstrando o impacto duradouro de tais experiências.
Assista ao vídeo - Idosos estão entre as principais vítimas de criminosos na capital paulista
Veja também
O exame PCR HPV, uma inovação nacional, detecta a presença do vírus antes do surgimento da doença
Fala Brasil playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!