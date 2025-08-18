Logo R7.com
Bombardeio russo em Kharkiv deixa mortos antes de reunião crucial

Sete mortos em ataque russo antecedem encontro entre Zelensky e Trump

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um ataque russo em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, resultou em sete mortos e dezoito feridos. Entre as vítimas fatais está uma criança de um ano e meio. Drones e mísseis danificaram prédios, causando destruição significativa.

Os bombardeios ocorreram poucas horas antes de uma reunião importante na Casa Branca entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O encontro visa discutir um possível acordo de paz entre as nações.

