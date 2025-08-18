Bombardeio russo em Kharkiv deixa mortos antes de reunião crucial

Um ataque russo em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, resultou em sete mortos e dezoito feridos. Entre as vítimas fatais está uma criança de um ano e meio. Drones e mísseis danificaram prédios, causando destruição significativa.
Os bombardeios ocorreram poucas horas antes de uma reunião importante na Casa Branca entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O encontro visa discutir um possível acordo de paz entre as nações.
