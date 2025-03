Brasil avança no ranking de felicidade da ONU Relatório destaca países nórdicos como os mais felizes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h30 ) twitter

Brasil ganha posições em ranking de felicidade de países

O Brasil subiu oito posições no relatório mundial da felicidade da Organização das Nações Unidas, alcançando o 36º lugar. Agora é o segundo país mais feliz da América do Sul, atrás apenas do Uruguai.

A Finlândia lidera o ranking pelo oitavo ano consecutivo, seguida por Dinamarca, Islândia e Suécia. O Afeganistão permanece como o país menos feliz.

O relatório avalia critérios como qualidade de vida, apoio social, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. A ascensão do Brasil reflete uma melhora nesses aspectos. Na liderança, a Finlândia mantém sua posição de destaque junto com outros países nórdicos. Enquanto isso, o Afeganistão continua na última posição.

