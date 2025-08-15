‘Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial’, diz Trump Presidentes dos EUA e Brasil divergem sobre tarifas e relações bilaterais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump criticou o Brasil por tarifas elevadas e o chamou de parceiro comercial ruim.

Lula rebateu as críticas, afirmando que as declarações de Trump são falsas e que o Brasil quer negociar.

Trump defendeu Jair Bolsonaro, alegando perseguição política enquanto ele está em prisão domiciliar.

Deputado Eduardo Bolsonaro mencionou novas sanções dos EUA contra autoridades brasileiras e criticou o STF.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Brasil por suas tarifas elevadas, chamando-o de um parceiro comercial ruim. Em resposta, o presidente brasileiro Lula afirmou que as declarações de Trump são falsas e reiterou o interesse do Brasil em negociar.

Durante uma entrevista na Casa Branca, Trump destacou as dificuldades nas relações comerciais devido às tarifas brasileiras. Em um evento em Pernambuco, Lula refutou as críticas e enfatizou a disposição para continuar as negociações comerciais.

Trump também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar no Brasil, alegando perseguição política. O deputado federal Eduardo Bolsonaro mencionou possíveis novas sanções dos EUA contra autoridades brasileiras, criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse contexto.

Qual foi a crítica de Donald Trump ao Brasil?

Donald Trump criticou o Brasil por suas tarifas elevadas, chamando-o de um parceiro comercial ruim.

Como Lula respondeu às declarações de Trump?

Lula afirmou que as declarações de Trump são falsas e reiterou o interesse do Brasil em negociar.

O que Trump disse sobre Jair Bolsonaro durante a entrevista?

Trump defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar no Brasil, alegando que ele está sendo alvo de perseguição política.

Qual foi a posição do deputado federal Eduardo Bolsonaro em relação às autoridades brasileiras?

Eduardo Bolsonaro mencionou a possibilidade de novas sanções dos EUA contra autoridades brasileiras, criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal.

