‘Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial’, diz Trump
Presidentes dos EUA e Brasil divergem sobre tarifas e relações bilaterais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Brasil por suas tarifas elevadas, chamando-o de um parceiro comercial ruim. Em resposta, o presidente brasileiro Lula afirmou que as declarações de Trump são falsas e reiterou o interesse do Brasil em negociar.
Durante uma entrevista na Casa Branca, Trump destacou as dificuldades nas relações comerciais devido às tarifas brasileiras. Em um evento em Pernambuco, Lula refutou as críticas e enfatizou a disposição para continuar as negociações comerciais.
Trump também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar no Brasil, alegando perseguição política. O deputado federal Eduardo Bolsonaro mencionou possíveis novas sanções dos EUA contra autoridades brasileiras, criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse contexto.
Qual foi a crítica de Donald Trump ao Brasil?
Donald Trump criticou o Brasil por suas tarifas elevadas, chamando-o de um parceiro comercial ruim.
Como Lula respondeu às declarações de Trump?
Lula afirmou que as declarações de Trump são falsas e reiterou o interesse do Brasil em negociar.
O que Trump disse sobre Jair Bolsonaro durante a entrevista?
Trump defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar no Brasil, alegando que ele está sendo alvo de perseguição política.
Qual foi a posição do deputado federal Eduardo Bolsonaro em relação às autoridades brasileiras?
Eduardo Bolsonaro mencionou a possibilidade de novas sanções dos EUA contra autoridades brasileiras, criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal.
