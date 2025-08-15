Logo R7.com
Brasileiros imobilizam ladrão em Barcelona com jiu-jítsu

Gabriel Galindo e Guga impedem fuga de suspeito até chegada da polícia

Dois irmãos brasileiros, Gabriel Galindo e Guga, ambos faixas pretas de jiu-jítsu, imobilizaram um homem em Barcelona após ele roubar um colar de um turista português. A ação foi registrada em vídeo, mostrando um dos irmãos aplicando técnicas da arte marcial para conter o suspeito.

O ladrão foi mantido sob controle até a chegada das autoridades locais. O vídeo do incidente rapidamente se tornou popular nas redes sociais, acumulando 270 mil curtidas e 8 mil comentários. A atitude dos brasileiros foi amplamente aplaudida nas plataformas digitais.

