Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Caminhoneiro adormece ao volante e causa acidente fatal em São Paulo

Motorista de 51 anos morre após colisão em São José do Rio Preto

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Motorista morre esmagado por carreta após caminhoneiro dormir ao volante
Motorista morre esmagado por carreta após caminhoneiro dormir ao volante

Em São José do Rio Preto, um caminhoneiro dormiu ao volante, resultando em um acidente fatal que matou Glaucio Rogério Gonçalves, de 51 anos. O caminhão colidiu com o carro da vítima, que ficou destruído e foi parar sobre outro veículo à frente.

Os bombeiros trabalharam por cinco horas para resgatar Gonçalves, mas ele não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu em uma rodovia com tráfego intenso devido a obras. A empresa responsável pelo caminhão lamentou o ocorrido e afastou o motorista envolvido no acidente.

Assista ao vídeo - Motorista morre esmagado por carreta após caminhoneiro dormir ao volante

Veja também


A condição é associada a voos longos e pode ser prevenida com movimentação frequente durante as viagens aéreas

Fala Brasil playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.