Casal tenta impedir assalto e é baleado em Embu das Artes

Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto. Franciele foi atingida na cabeça e está se recuperando; seu marido sofreu um ferimento de raspão no tórax e já recebeu alta. Eles estavam com três crianças no carro quando decidiram jogar o veículo contra assaltantes que abordavam um motociclista próximo à rodovia Regis Bittencourt.

Os criminosos reagiram disparando contra o carro do casal. A mãe de Franciele descreveu o susto vivido pela filha ao perceber que havia sido baleada. Felizmente, as crianças saíram ilesas do incidente. Um dos ladrões foi preso, enquanto a polícia continua procurando pelo segundo suspeito.

Especialistas em segurança alertam sobre os riscos de reagir a roubos, enfatizando que tais ações podem aumentar significativamente o perigo para as vítimas. Recomenda-se evitar confrontos diretos para garantir a segurança pessoal.

