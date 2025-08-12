Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Fala Brasil

Casal tenta impedir assalto e é baleado em Embu das Artes

Família com três crianças no carro enfrentou criminosos armados

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto em Embu das Artes, São Paulo.
  • Franciele foi atingida na cabeça e seu marido teve um ferimento de raspão, mas já recebeu alta.
  • As crianças do casal estavam no carro e saíram ilesas do incidente.
  • Um ladrão foi preso e a polícia busca o segundo suspeito; especialistas alertam sobre os riscos de reagir a assaltos.

 

Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto. Franciele foi atingida na cabeça e está se recuperando; seu marido sofreu um ferimento de raspão no tórax e já recebeu alta. Eles estavam com três crianças no carro quando decidiram jogar o veículo contra assaltantes que abordavam um motociclista próximo à rodovia Regis Bittencourt.

Os criminosos reagiram disparando contra o carro do casal. A mãe de Franciele descreveu o susto vivido pela filha ao perceber que havia sido baleada. Felizmente, as crianças saíram ilesas do incidente. Um dos ladrões foi preso, enquanto a polícia continua procurando pelo segundo suspeito.

Especialistas em segurança alertam sobre os riscos de reagir a roubos, enfatizando que tais ações podem aumentar significativamente o perigo para as vítimas. Recomenda-se evitar confrontos diretos para garantir a segurança pessoal.

O que aconteceu com o casal em Embu das Artes?

Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto enquanto estava em seu carro com três crianças.


Quais foram as consequências dos disparos durante o incidente?

Franciele foi atingida na cabeça e está se recuperando, enquanto seu marido sofreu um ferimento de raspão no tórax e já recebeu alta. As crianças saíram ilesas.

O que as autoridades estão fazendo em relação ao assalto?

Um dos ladrões foi preso, e a polícia continua procurando pelo segundo suspeito.


Quais conselhos especialistas em segurança oferecem sobre reações a assaltos?

Especialistas alertam que reagir a roubos pode aumentar os riscos e recomendam evitar confrontos diretos para garantir a segurança pessoal.

Veja também


Itamaraty vê cancelamento de reunião como atitude do governo Trump para evitar negociações

Fala Brasil playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.