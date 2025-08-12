Casal tenta impedir assalto e é baleado em Embu das Artes
Família com três crianças no carro enfrentou criminosos armados
Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto. Franciele foi atingida na cabeça e está se recuperando; seu marido sofreu um ferimento de raspão no tórax e já recebeu alta. Eles estavam com três crianças no carro quando decidiram jogar o veículo contra assaltantes que abordavam um motociclista próximo à rodovia Regis Bittencourt.
Os criminosos reagiram disparando contra o carro do casal. A mãe de Franciele descreveu o susto vivido pela filha ao perceber que havia sido baleada. Felizmente, as crianças saíram ilesas do incidente. Um dos ladrões foi preso, enquanto a polícia continua procurando pelo segundo suspeito.
Especialistas em segurança alertam sobre os riscos de reagir a roubos, enfatizando que tais ações podem aumentar significativamente o perigo para as vítimas. Recomenda-se evitar confrontos diretos para garantir a segurança pessoal.
O que aconteceu com o casal em Embu das Artes?
Um casal foi baleado ao tentar impedir um assalto enquanto estava em seu carro com três crianças.
Quais foram as consequências dos disparos durante o incidente?
Franciele foi atingida na cabeça e está se recuperando, enquanto seu marido sofreu um ferimento de raspão no tórax e já recebeu alta. As crianças saíram ilesas.
O que as autoridades estão fazendo em relação ao assalto?
Um dos ladrões foi preso, e a polícia continua procurando pelo segundo suspeito.
Quais conselhos especialistas em segurança oferecem sobre reações a assaltos?
Especialistas alertam que reagir a roubos pode aumentar os riscos e recomendam evitar confrontos diretos para garantir a segurança pessoal.
