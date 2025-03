Caso Vitória: investigação do assassinato da jovem avança com novas pistas Polícia em Cajamar (SP) continua busca por suspeitos enquanto aguarda resultados de perícias Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 13h19 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia faz operação e pode prender novos suspeitos de participação no caso da morte de Vitória

A polícia de Cajamar (SP) segue investigando o assassinato de Vitória, jovem de 17 anos. Maicol Antonio Salles dos Santos, vizinho da vítima, foi preso após seu carro prata aparecer em imagens de segurança no momento do desaparecimento dela. Contradições em seu depoimento também contribuíram para sua detenção temporária por 30 dias.

Mandados de busca e apreensão foram realizados na casa de um amigo da família de Vitória. Celulares foram recolhidos, mas a prisão temporária deste suspeito foi negada pela Justiça. Outros investigados incluem um amigo que pode ter tentado incriminar Maicol ao fotografar seu carro, um ficante que parou de cooperar com a polícia e um ex-namorado com álibis questionáveis.

A polícia trabalha com a hipótese de vingança ou ameaça como motivação para o crime. Agora, a investigação aguarda os resultados das perícias, incluindo a análise de um fio de cabelo encontrado no carro do amigo da família, além da quebra do sigilo telefônico dos suspeitos para determinar suas localizações no dia do crime.

Assista em vídeo - Polícia faz operação e pode prender novos suspeitos de participação no caso da morte de Vitória

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!