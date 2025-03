Caso Vitória: jovem foi encontrada decapitada e com a cabeça raspada Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 06/03/2025 - 10h43 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h13 ) twitter

A Justiça de São Paulo ordenou a prisão temporária do ex-namorado de Vitória Souza, encontrada morta em Cajamar, Grande São Paulo. A jovem de 17 anos, desaparecida há uma semana, foi localizada em uma área de mata perto de sua casa com sinais de violência. Investigadores relatam inconsistências no depoimento do suspeito, que alegou ter emprestado seu carro, mas imagens mostram o veículo próximo ao local de desaparecimento de Vitória. A polícia já ouviu 14 pessoas e segue buscando determinar o local exato do crime e a possível participação de mais indivíduos.

