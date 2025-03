Caso Vitória: Maicol, único suspeito preso pela morte da jovem, passa por novos exames Fala Brasil|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/03/2025 - 11h12 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A delegacia de Cajamar, na Grande São Paulo, aguarda resultados fundamentais em dois exames no caso Vitória. Um exame verifica se as digitais de Maicol Antonio Salles coincidem com os objetos próximos ao corpo da vítima. Outro exame de DNA busca confirmar sua presença em um possível cativeiro onde a jovem de 17 anos poderia ter ficado. A polícia examina celulares de suspeitos para identificar a motivação e a participação no crime.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro