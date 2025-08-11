Centro de treinamento do Palmeiras é atingido com fogos de artifício

Seis indivíduos encapuzados atacaram o centro de treinamento do Palmeiras em São Paulo utilizando fogos de artifício enquanto jogadores estavam concentrados no local. Capturados por câmeras de segurança, eles chegaram em um carro, acenderam explosivos e os lançaram sobre o portão. Durante o ataque, uma bomba explodiu na mão de um dos homens.
O ato durou cerca de dois minutos antes dos agressores fugirem. O Palmeiras classificou o ataque como covarde e registrou boletim de ocorrência. As imagens foram entregues à polícia para investigação.
