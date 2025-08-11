Centro de treinamento do Palmeiras é atingido com fogos de artifício Seis encapuzados lançam fogos contra jogadores; clube entrega imagens à polícia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h46 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h46 ) twitter

Seis indivíduos encapuzados atacaram o centro de treinamento do Palmeiras em São Paulo utilizando fogos de artifício enquanto jogadores estavam concentrados no local. Capturados por câmeras de segurança, eles chegaram em um carro, acenderam explosivos e os lançaram sobre o portão. Durante o ataque, uma bomba explodiu na mão de um dos homens.

O ato durou cerca de dois minutos antes dos agressores fugirem. O Palmeiras classificou o ataque como covarde e registrou boletim de ocorrência. As imagens foram entregues à polícia para investigação.

