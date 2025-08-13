Logo R7.com
Chuva de meteoros Perseidas encanta a Turquia

Fenômeno atinge pico com até 100 meteoros por hora e continua até agosto

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A Turquia foi palco de um espetáculo celeste com a chuva de meteoros Perseidas, que atingiu seu pico com até 100 meteoros por hora. Imagens de longa exposição capturaram o evento nos céus. Esse fenômeno ocorre anualmente quando a Terra passa por uma nuvem de poeira deixada por um antigo cometa. Segundo astrônomos, o evento deve continuar até o dia 24 de agosto.

