Fala Brasil

Comerciantes presos após assalto a banco em Brasnorte

Quadrilha tentou imitar Cangaço Novo, mas foi capturada pela polícia

Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Grupo de comerciantes em Brasnorte, MT, foi preso após assaltar banco, levando R$ 400 mil.
  • Assalto planejado por indivíduos endividados, incluindo dois policiais militares entre os presos.
  • Ação criminosa durou 12 minutos, com assaltantes armados rendendo funcionários e clientes.
  • Polícia identificou e prendeu os envolvidos, mas o dinheiro roubado ainda não foi recuperado.

 

Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT)
Na cidade de Brasnorte, Mato Grosso, um grupo de comerciantes endividados foi preso após realizar um assalto a banco que rendeu cerca de R$ 400 mil. O crime foi planejado por indivíduos locais com problemas financeiros e resultou na captura de 12 pessoas, incluindo dois policiais militares.

A ação criminosa durou 12 minutos e envolveu quatro assaltantes armados que invadiram a agência bancária, renderam funcionários e clientes e levaram dois reféns. Os suspeitos tinham contas no banco, o que facilitou o planejamento do roubo.

A polícia localizou os veículos usados na fuga, levando à identificação e prisão dos envolvidos. Valdemar do Nascimento Alves, dono de uma marmoraria, foi apontado como líder do grupo. Apesar das prisões, o dinheiro roubado ainda não foi recuperado. A investigação continua com pedidos de bloqueio de contas e quebra de sigilo bancário dos investigados.

O que ocorreu em Brasnorte, Mato Grosso?

Um grupo de comerciantes endividados foi preso após realizar um assalto a banco que rendeu cerca de R$ 400 mil.


Quantas pessoas foram presas e quem estava entre elas?

Doze pessoas foram presas, incluindo dois policiais militares.

Como foi a dinâmica do assalto?

A ação criminosa durou 12 minutos, envolveu quatro assaltantes armados que invadiram a agência bancária, renderam funcionários e clientes, e levaram dois reféns.


Qual é a situação atual do dinheiro roubado?

O dinheiro roubado ainda não foi recuperado e a investigação continua com pedidos de bloqueio de contas e quebra de sigilo bancário dos investigados.

Assista ao vídeo - Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT)

