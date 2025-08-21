Comerciantes presos após assalto a banco em Brasnorte
Quadrilha tentou imitar Cangaço Novo, mas foi capturada pela polícia
Na cidade de Brasnorte, Mato Grosso, um grupo de comerciantes endividados foi preso após realizar um assalto a banco que rendeu cerca de R$ 400 mil. O crime foi planejado por indivíduos locais com problemas financeiros e resultou na captura de 12 pessoas, incluindo dois policiais militares.
A ação criminosa durou 12 minutos e envolveu quatro assaltantes armados que invadiram a agência bancária, renderam funcionários e clientes e levaram dois reféns. Os suspeitos tinham contas no banco, o que facilitou o planejamento do roubo.
A polícia localizou os veículos usados na fuga, levando à identificação e prisão dos envolvidos. Valdemar do Nascimento Alves, dono de uma marmoraria, foi apontado como líder do grupo. Apesar das prisões, o dinheiro roubado ainda não foi recuperado. A investigação continua com pedidos de bloqueio de contas e quebra de sigilo bancário dos investigados.
O que ocorreu em Brasnorte, Mato Grosso?
Um grupo de comerciantes endividados foi preso após realizar um assalto a banco que rendeu cerca de R$ 400 mil.
Quantas pessoas foram presas e quem estava entre elas?
Doze pessoas foram presas, incluindo dois policiais militares.
Como foi a dinâmica do assalto?
A ação criminosa durou 12 minutos, envolveu quatro assaltantes armados que invadiram a agência bancária, renderam funcionários e clientes, e levaram dois reféns.
Qual é a situação atual do dinheiro roubado?
O dinheiro roubado ainda não foi recuperado e a investigação continua com pedidos de bloqueio de contas e quebra de sigilo bancário dos investigados.
