Comerciantes presos após assalto a banco em Brasnorte Quadrilha tentou imitar Cangaço Novo, mas foi capturada pela polícia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 12h15 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Grupo de comerciantes em Brasnorte, MT, foi preso após assaltar banco, levando R$ 400 mil.

Assalto planejado por indivíduos endividados, incluindo dois policiais militares entre os presos.

Ação criminosa durou 12 minutos, com assaltantes armados rendendo funcionários e clientes.

Polícia identificou e prendeu os envolvidos, mas o dinheiro roubado ainda não foi recuperado.

Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT)

Na cidade de Brasnorte, Mato Grosso, um grupo de comerciantes endividados foi preso após realizar um assalto a banco que rendeu cerca de R$ 400 mil. O crime foi planejado por indivíduos locais com problemas financeiros e resultou na captura de 12 pessoas, incluindo dois policiais militares.

A ação criminosa durou 12 minutos e envolveu quatro assaltantes armados que invadiram a agência bancária, renderam funcionários e clientes e levaram dois reféns. Os suspeitos tinham contas no banco, o que facilitou o planejamento do roubo.

A polícia localizou os veículos usados na fuga, levando à identificação e prisão dos envolvidos. Valdemar do Nascimento Alves, dono de uma marmoraria, foi apontado como líder do grupo. Apesar das prisões, o dinheiro roubado ainda não foi recuperado. A investigação continua com pedidos de bloqueio de contas e quebra de sigilo bancário dos investigados.

O que ocorreu em Brasnorte, Mato Grosso?

Um grupo de comerciantes endividados foi preso após realizar um assalto a banco que rendeu cerca de R$ 400 mil.

‌



Quantas pessoas foram presas e quem estava entre elas?

Doze pessoas foram presas, incluindo dois policiais militares.

Como foi a dinâmica do assalto?

A ação criminosa durou 12 minutos, envolveu quatro assaltantes armados que invadiram a agência bancária, renderam funcionários e clientes, e levaram dois reféns.

‌



Qual é a situação atual do dinheiro roubado?

O dinheiro roubado ainda não foi recuperado e a investigação continua com pedidos de bloqueio de contas e quebra de sigilo bancário dos investigados.

Assista ao vídeo - Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT)

Veja também

‌



Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça

Fala Brasil playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT) Cantor é preso em São Paulo após perseguir ex-companheira Corpos de mulheres encontrados em Ilhéus não tinham sinais de violência sexual Incêndios florestais afetam área de preservação na Flórida Ouça áudio de Silas Malafaia a Bolsonaro atacando Eduardo Morre Frank Caprio, conhecido como 'o melhor juiz do mundo' MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente Imagens mostram detenção do influenciador Gato Preto em São Paulo Buraco engole homem após asfalto ceder na Índia Boa Notícia: Cirurgia inovadora restaura visão usando dente do paciente Golpista Magno Joseph Couto é alvo de denúncias por furtos e golpes do amor Veja o momento em que repórter da RECORD foi roubada; polícia já identificou suspeito Vídeo: porteiro salva bebê engasgada com manobra de primeiros socorros Porco é resgatado em Maceió após perambular pelas ruas Criança de 4 anos é agredida por professora no Rio Grande do Sul Quarta pessoa é encontrada morta em praia de Ilhéus (BA) ‘A gente está aqui sem nem entender o porquê’, diz Hytalo Santos durante audiência de custódia Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente de carro em São Paulo Caso Giovana: polícia prende três suspeitos de participação na morte de adolescente

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!